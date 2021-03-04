إسبانيا – أصدر نادي برشلونة، بيانا حول تفاصيل الإصابة التي تعرض لها مدافعه جيرارد بيكيه، خلال مواجهة إشبيلية، أمس الأربعاء، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقال النادي الكتالوني في بيانه: “الفحوصات الطبية تؤكد إصابة بيكيه في الرباط الجانبي للركبة اليمنى. مدة غيابه تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة”.

وكان بيكيه، ساهم في فوز نادي برشلونة على إشبيلية 3-0 وتأهله إلى نهائي كأس ملك إسبانيا، بتسجيله الهدف الثاني من ضربة رأسية، لكن المدافع الإسباني المخضرم، اشتكى من آلام، وأنهى المباراة وهو يعرج.

المصدر: fcbarcelona.com

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