ليبيا- عقد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بو الخطابية اجتماعًا مع المصرف والسجل العقاريين وجهاز تخطيط المدن.

وبحسب بيان صحفي صادر عن المجلس اطلعت عليه صحيفة المرصد، تطرق الاجتماع لمناقشة المشاكل المتعلقة بالقروض والشهادات العقارية الخاصة بأحياء الأندلس والقدس، والسعي لإيجاد الحلول لتسهيل الإجراءات أمام المواطنين للحصول على القروض والبناء من دون أي عراقيل.

هذا وحضر الاجتماع عضو مجلس النواب عن دائرة طبرق مفتاح الشاعري، ووكيل ديوان البلدية مسعود الوهراني، ومدير الشؤون القانونية عبد العزيز اكريم، ومدير مكتب عميد البلدية جاد المولى خليل.

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