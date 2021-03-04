ليبيا – اعترف عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة بأن ما نشر بتقرير أممي تحدث عن وجود رشاوى عرضت على أعضاء بملتقى الحوار السياسي لتعزيز حظوظ عبد الحميد الدبيبة بالفوز بمنصب رئيس الحكومة، أسهم في اتساع الفجوة بين الشارع ونخبته السياسية، وربما عمق الأحكام المسبقة لدى البعض بإدانة تلك النخبة وشرعنة الطعن بها.

بن شرادة استبعد في تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الخميس أن يكون التقرير الأممي عاملًا مؤثرًا في تحديد خيارات المواطن الليبي بالمشاركة في الانتخابات المقبلة، قائلًا: “الوعي الشعبي مرتفع، والمواطن يعرف كيف يفرق بين الفاسد والمرتشي في صفوف النخبة السياسية، وبين الشريف والمسؤول منها”.

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