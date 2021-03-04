ليبيا – قالت عضو مجلس النواب صباح جمعة إن البرلمان لم يتسلم طلبًا لتأجيل جلسة منح لثقة للحكومة الجديدة، بعد مزاعم الرشاوى التي أحدثت ضجّة داخل المشهد السياسي، وباتت تهدد بتأخير اعتماد الحكومة.

جمعة أشارت وفقًا لصحيفة “الاتحاد” إلى أنه من المفترض أن يتم تسليم تشكيلة الحكومة إلى رئيس البرلمان عقيلة صلح قبل انعقاد الإثنين المقبل.

يذكر أن 25 عضوًا من البرلمان قد طالبوا بتأجيل جلسة منح الثقة إلى الحكومة الجديدة أسبوعًا آخر، إلى حين صدور التقرير الأممي بشأن شبهة الفساد والرشاوى، التي طالت عملية انتخاب السلطة الجديدة.

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