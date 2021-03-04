روسيا – تحدث البطل السابق في منظمة “UFC” للفنون القتالية المختلطة، الروسي، حبيب نورمحمدوف، عن صداقته مع كريستيانو رونالدو، وعقد مقارنة بين الأخير وغريمه ليونيل ميسي، وزلاتان إبراهيموفيتش.

وقال حبيب عن علاقته برونالدو في تصريحات نقلها موقع قناة “matchtv” الرياضية الروسية: “نحن نراسل بعضنا البعض باستمرار ونتواصل. عندما التقينا كان النقاش معه حول كيفية الحصول على الدافع الذاتي”.

وتابع حبيب: “أخبرني رونالدو بأنه يود أن يتفوق عليه ابنه البكر (كريستيانو جونيور) في عالم كرة القدم، لكنه يتخوف ألا يتمكن من القيام بذلك”.

وعن سبب تخوف رونالدو، قال حبيب إن ذلك مرتبط بغياب الدافع الذاتي عند نجله.

وأوضح أن النجم البرتغالي عندما كان في مثل سن كريستيانو جونيور (10 سنوات)، كان يحلم بالحصول على أحذية بسيطة (للعب كرة القدم)، على عكس نجله الذي يعيش حاليا حياة مرفهة.

وأضاف: “نعم نجله يمتلك كل شيء، وبسبب ذلك قد يفتقد للحافز المطلوب.. عندما تكون جائعا يكون لديك شيء لتكافح من أجله، ولكن عندما يكون لديك كل شيء فمن الصعب أن تكون متحمسا”.

وعن الأفضل بين رونالدو، وميسي، وإبراهيموفيتش، قال حبيب: “على ما أعتقد، سأضع كريستيانو في المقام الأول”.

وأضاف: “بطريقته الخاصة، زلاتان لاعب كرة قدم عظيم أيضا، لكنني أعتقد أن ميسي سيأتي في المركز الثاني طبعا”.

وأشار حبيب إلى أنه يتواصل باستمرار أيضا مع إبراهيموفيتش.

يذكر أن حبيب (32 عاما)، اعتزل بصورة مفاجئة عقب فوزه على الأمريكي، جاستن غايتجي، في النزال الذي جمعهما في الـ24 من أكتوبر الماضي، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وذلك ضمن دورة “UFC 254″، محققا انتصاره الـ29 في مسيرته الاحترافية، من دون أن يتعرض لأي هزيمة.

المصدر: “matchtv”

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