إسبانيا – شهدت مباراة برشلونة وضيفه إشبيلية، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، أمس الأربعاء، لقطة طريفة بين الحكم خوسي ماريا مارتينيز الذي أدار اللقاء، ونجم “البارسا”، فرينكي دي يونغ.

وسقط دي يونغ داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 19، بعد احتكاكه مع لاعب إشبيلية فرناندو، ليطالب النجم الهولندي من الحكم منحه ركلة جزاء، لكن الأخير رد بطريقة طريفة، حيث قام بتوجيه صفارته نحو دي يونغ وبدا وكأنه يطلب منه إدارة اللقاء بدلا منه!.

وحقق برشلونة “ريمونتادا” مذهلة، بعدما عوض خسارته أمام إشبيلية ذهابا بهدفين دون رد، بالفوز إيابا بثلاثية نظيفة من توقيع الفرنسي عثمان ديمبيلي، في الدقيقة 12، والمدافع الإسباني جيرارد بيكيه، في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، والدنماركي مارتن برايثوايت، في الدقيقة الرابعة من الشوط الإضافي الأول، ليحجز “البارسا” مقعده في نهائي مسابقة كأس إسبانيا.

المصدر: مواقع التواصل

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