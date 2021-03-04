ليبيا – أجرى وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو اتصالًا هاتفيًا بالممثل الأوروبي الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل.



وزارة الخارجية الإيطالية وفي تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وفقًا لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية الأربعاء، قالت: إن التعاون بين إيطاليا والاتحاد الأوروبي في القضايا المرتبطة بليبيا وشرق المتوسط ​​كان في قلب المحادثات.

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