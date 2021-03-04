روسيا – دعت روسيا لعدم استغلال عمليات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتصفية الحسابات مع سوريا، وشددت على ضرورة تركيز الجهود على حل القضايا الحقيقية المتعلقة بنظام عدم الانتشار.

وأشار الوفد الروسي إلى دورة مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، امس إلى أن الوكالة “قد أكدت مرات عديدة خلال السنوات الأخيرة تنفيذ دمشق لالتزاماتها، حيث تجري عمليات تفتيش في المواقع النووية المعلنة، ولا يوجد أي دليل على بدء استخدام المواد النووية للأغراض غير المسموح بها”.

وأكد الوفد الروسي أنه لا يوجد هناك أي سبب لإبقاء هذه المسألة على جدول أعمال مجلس الحكام.

وقالت موسكو: “على الدول الأعضاء أن تترك المحاولات المسيسة لاستغلال عمليات التفتيش للوكالة الدولية للطاقة الذرية لغرض تصفية الحسابات مع دمشق. وبدلا من ذلك من الضروري تركيز الجهود المشتركة على إيجاد حلول للقضايا الحقيقية لنظام عدم الانتشار وسبل تعزيز نظام الضمانات”.

المصدر: RT

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