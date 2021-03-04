إيطاليا – كشف موقع “توتو ميركاتو ويب” الإيطالي، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يشعر بالراحة في يوفنتوس ويحرص على تمديد عقده، الذي ينتهي في صيف 2022.

وقال “توتو ميركاتو ويب” إن “رونالدو أبلغ عن رغبته في تمديد عقده لموسم واحد آخر، بينما يدرس يوفنتوس هذا الاقتراح، ويعتقد أنه من السابق لأوانه حسم هذا القرار”.

وتابع: “إذا قرر يوفنتوس الإبقاء على رونالدو لموسم آخر، فإن فرصة توفير راتبه الباهظ ستكون صعبة إلى حد كبير، حيث إذا لم تتحسن الأوضاع المالية للنادي، سيضطرون لبيع لاعب مهم في نهاية الموسم”.

وأشار التقرير، إلى أن المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت هو اللاعب المتوقع رحيله، بسبب قدراته العالية والمقابل المادي الضخم الذي يمكن الحصول عليه من بيعه، خاصة وأنه يجذب أنظار العديد من كبار أندية أوروبا.

ومن المفارقات أن دي ليخت كشف العام الماضي في تصريحاته، أن حديثه مع رونالدو ساعده على الاقتناع بالانتقال من أياكس إلى يوفنتوس، رغم اهتمام أندية كبرى بضمه مثل برشلونة ومانشستر يونايتد.

المصدر: وكالات

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