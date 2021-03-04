ليبيا – إلتقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة بالعاصمة المصرية القاهرة مع وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، خلال اجتماعات الدورة العادية 155 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

اللقاء تناول وفقًا للمكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحث مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها؛ خدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين، وكذلك مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما تناول اللقاء نتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي الذى استضافته الشقيقة تونس، والمستجدات في مسارات عملية السلام؛ حيث أكد الجرندي دعم بلاده لليبيا وشعبها إلى أن تحقق أمنها واستقراراها.

وناقش الجانبان سبل تفعيل اتحاد المغرب العربي، وإحياء مؤسساته وهياكله؛ خدمة لمصلحة الدول والشعوب المغاربية.

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