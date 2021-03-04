ليبيا – عقد رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس خالد شكشك الثلاثاء اجتماعًا مع المستشار خليفة الجهمي رئيس إدارة القضايا، بحضور عدد من المختصين من إدارة القضايا وديوان المحاسبة.

الاجتماع بحث بحسب المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة آليات التواصل بين إدارة القضايا والجهات العامة؛ لمجابهة القضايا والمنازعات الخارجية المرفوعة ضد الدولة الليبية.

بدوره، أشاد الجهمي بالدور الذي يبذله ديوان المحاسبة، من خلال تقاريره ومذكراته حول بعض القضايا، والتي كان له الأثر البارز في الحصول على عدة أحكام لصالح الدولة الليبية.

وخلص الاجتماع إلى التأكيد على حث كافة الجهات العامة للتواصل مع إدارة القضايا ومدها بالمستندات المنجزة التي تضمن حقوق الدولة، وتعيين الإدارة أثناء إعداد الدفاع عن الدولة الليبية في الداخل والخارج، وبما يؤدي إلى حفظ المال العام.

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