ليبيا – عقد وزير الصحة في الحكومة الليبية سعد عقوب أمس الثلاثاء اجتماعًا تشاوريًا مع ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا إليزابيث هوف، لبحث الوضع الصحي في ليبيا، بعد عدة زيارتها أجرتها لعدد من مراكز العزل السريري الصحي لتقييم الموقف العام.

عقوب أكد بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة أنه تم التركيز خلال الاجتماع التشاوري على الحاجة إلى تسليط الضوء، والتنسيق حول الدعم المقدم من الشركاء إلى ليبيا، لتعزيز التخطيط للنظام الصحي، وتنمية القدرات في القطاع الصحي، لضمان تطبيق الحملة الوطنيه للتطعيمات لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وتناول الاجتماع بحث الأوضاع الصحية؛ لضمان تحسين الإجراءات المتخذة بشأن مواجهة التحديات الصحية العامة في ليبيا.

كما تركز على مناقشة آلية النهوض بالرعاية الصحية الأولية بالبلديات وبرامج التدريب في عدة مجالات، أهمها الإسعاف، وإدخال برامج الميكنة في مراكز تشخيص الأشعة في ليبيا، والمضي قُدمًا مع كافة الشركاء في البلاد الذين يعملون في قطاع الصحة.

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