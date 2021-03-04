ليبيا – عقد عضو المجلس الرئاسي عن حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين عبد السلام كجمان رئيس الجمعية العمومية لشركة الكهرباء أمس الأربعاء اجتماعًا مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، ورئيس هيئة المراقبة بالشركة؛ لبحث تداعيات القرارات الآخيرة الخاصة بالقطاع.

المجتمعون أكدوا بحسب المكتب الإعلامي لشركة الكهرباء على ضرورة توحيد الجهود لتذليل الصعاب أمام الشركة كجسم واحد للخروج من الأزمة، واستمرار خطة الإصلاح، من تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها؛ بالإضافة إلى استكمال الصيانات والعمرات الجسيمة لمواجهة الذروة الصيفية القادمة وإنهاء الأزمة التي يمر بها القطاع.

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