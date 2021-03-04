ليبيا- عبر عمدة جزيرة لامبيدوسا الإيطالية توتو مارتيلو عن قلقه من النشاط المتزايد على الطريق الليبي الرابط مع إيطاليا.

مارتيلو قال في تصريحات صحفية نشرها موقع “مهاجر نيوز” الإخباري المعني بأخبار المهاجرين غير الشرعيين وتابعتها وترجمتها صحيفة المرصد: “لا أعرف ماذا سيحدث عندما تصبح الظروف البحرية أكثر ملاءمة للإبحار، ففي الأسابيع المقبلة عندما تزداد الأعداد ماذا سيحدث؟”

وأضاف مارتيلو القول: “إذا لم يتدخل أحد في بلدان منشأ تدفقات الهجرة، فسنستمر في الانتقال من حالة طوارئ إلى أخرى”.

ترجمة المرصد – خاص

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