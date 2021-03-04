إنجلترا – أكد مدرب مانشستر يونايتد، أولي سولشار، إنه قد لا يسمح لنجمه يرونو فرنانديز، بالانضمام إلى البرتغال في فترة التوقف الدولي، إذا طلب منه الدخول في الحجر الصحي عند عودته إلى إنجلترا.

وبسبب القيود التي تفرضها المملكة المتحدة على الوافدين من البرتغال لمكافحة فيروس كورونا، ربما يضطر فرنانديز للخضوع للحجر الصحي لعشرة أيام عند عودته إلى مانشستر.

وأوضخ سولشار في تصريحات صحفية: “لم نتخذ القرار النهائي بعد، لكن لا يوجد أي منطق لو خسرت لاعبك لعشرة أيام… نحن من ندفع رواتب اللاعبين.. الفيفا منحنا الحق في عدم ترك اللاعبين”.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قال إنه من حق الأندية رفض انضمام لاعبيها لمنتخباتهم إذا طلب منهم الدخول في حجر صحي لأكثر من خمسة أيام عند عودتهم.

وتلعب البرتغال ضد أذربيجان، وصربيا، ولوكسمبورغ في تصفيات كأس العالم في 24، و27، و30 مارس الجاري على الترتيب.

وإذا خضع فرنانديز للحجر الصحي لعشرة أيام عند عودته من البرتغال، سيغيب عن مواجهات اليونايتد ضد برايتون، وتوتنهام هوتسبير، في الثالث، والعاشر من أبريل المقبل.

المصدر: رويترز

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