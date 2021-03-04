ليبيا- وصل على مدار الأيام الماضية لمستشفى الشهيد أمحمد المقريف في مدينة إجدابيا أطقم طبية مصرية، بعد التعاقد معها من قبل وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة.

وبحسب ما جاء في سكاي نيوز عربية وتابعته صحيفة المرصد أتت هذه الخطوة لسد العجز في الكوادر الطبية، وللمساهمة في جهود مواجهة وباء كورونا؛ إذ وصلت حتى الآن دفعتان تضمان 24 كادرًا مصريًا، ما بين استشاريين وأخصائيين وممرضين، فيما ستصل دفعتان ثالثة ورابعة من الأطقم خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويغطي الأطباء المصريون غالبية التخصصات من أمراض النساء والولادة والمسالك البولية وأمراض الكلى والباطنة وغيرها، وهو ما تحتاج إليه المستشفى، وسيشاركون طبقًا لتخصصاتهم في الكشف على الحالات المشتبه بإصابتها بكورونا، بحسب إدارة المستشفى وإعلامها.

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