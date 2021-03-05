إنجلترا – أهديت الملكة البريطانية اليزابيث الثانية جروين جديدين من فصيل “كورجي” لمساعدتها خلال الأزمة الملكية مع حفيدها الأمير هاري وزوجته دوقة ساسكس، ميغان ماركل، ومرض زوجها الأمير فيليب.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” أن الكلبين الجديدي انضميا إلى الملكة (96 عاما) في قلعة وندسور، بينما الأمير فيليب (99 عاما) لا يزال في مستشفى سانت بارثولوميو بمدينة لندن بعد خضوعه لجراحة في القلب.

وقال مصدر لصحيفة “ذي صن” أن “الملكلة مسرورة من وجود الكلبين، خصوصا أنهما يصدران الكثير من الضوضاء والحركة في القلعة أثناء وجود فيليب في المستشفى”.

ويأتي ذلك أيضا بعد أشهر قليلة من القول إن الملكة كانت في حالة حداد على فقدان كلبها “فولكان” وهو من فصيلة “جيرما شيبرد”، قبل أسابيع قليلة من عيد الميلاد، والذي رافقها منذ العام 2007.

وأطلقت الملكة هذا الأسبوع تحقيقا في مزاعم بأن ميغان ماركل، دوقة ساسكس، زوجة حفيدها هاري، تعرضت بالتنمر على العديد من موظفيه، بعد أن نقل تقرير صحفي عن مساعدين ملكيين قولهم إن شكوى قدمت ضدها عام 2018.

وقال متحدث باسم القصر: “من الواضح أننا قلقون للغاية بشأن المزاعم التي وردت في صحيفة التايمز عقب الادعاءات التي أدلى بها الموظفون السابقون لدوق ودوقة ساسكس. وبناء على ذلك، سيبحث فريق الموارد البشرية لدينا في الظروف المنشورة في المقالة”.

المصدر: “ديلي ميل”

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