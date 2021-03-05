روسيا – نجحت شركة التجزئة الروسية Fix Price بجمع ملياري دولار في إطار اكتتاب عام أولي IPO قامت به، وأصبح بذلك هذا الطرح الأكبر خلال السنوات العشر الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة “نوفوستي”.

قامت شركة التجزئة الروسية بطرح أسهم للاكتتاب العام بسعر 9.75 دولار للسهم، ووفقا لمصادر مصرفية فقد تجاوز الطلب على الاكتتاب العرض المقدم، مع إقبال المستثمرين على الاكتتاب.

ويعد هذا الطرح رابع أكبر طرح في تاريخ الشركات الروسية:

– شركة “روس نفط” في 2006 طرحت أسهم بقيمة 10.65 مليار دولار.

– بنك “في تي بي” في 2007 طرح أسهم للاكتتاب بقيمة 7.98 مليار دولار.

– شركة “روسال” في 2010 طرحت أسهم بقيمة 2.15 مليار دولار.

وتعليقا على اكتتاب شركة Fix Price، قال بوريس كفاسوف، الرئيس المشارك لقسم أسواق رأس المال في بنك “في تي بي كابيتال” إن الاكتتاب شهد إقبالا كبيرا، حيث تجاوز الطلب العرض، مشيرا إلى أن هذا الاكتتاب أكبر اكتتاب عام لشركة روسية خاصة في كل من بورصتي لندن وموسكو.

المصدر: نوفوستي

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