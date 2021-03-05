اليمن – أكد التحالف العربي في اليمن، اليوم الجمعة، إنه دمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون صوب المملكة، ضمن هجوم زعمت الجماعة أنها شنته على الجنوب فجرا.

وصعد الحوثيون مؤخرا من هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ على المدن السعودية والتي استهدف معظمها جنوب المملكة. ويقول التحالف إنه اعترض معظم الهجمات ودمرها .

وأمس الخميس، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، عن تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون صوب مدينة جازان بجنوب المملكة. كما اعترض التحالف يوم الأربعاء طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه منطقة خميس مشيط.

المصدر: RT

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