الولايات المتحدة – انخفضت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، إلى أدنى مستوى في 9 أشهر تقريبا، وتتجه صوب الانخفاض للأسبوع الثالث على التوالي، بسبب ارتفاع الدولار وعوائد السندات.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1692.13 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:15 بتوقيت غرينتش، بعد أن نزل لأدنى مستوى منذ الثامن من يونيو الماضي عند 1686.40 دولار. ومنذ بداية الأسبوع، تراجع الذهب 2.3 بالمئة.

فيما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6 بالمئة إلى 1690.40 دولار للأونصة.

وكرر رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، جيروم باول، أمس الخميس، تعهده بإبقاء الائتمان ميسرا، وقال إنه على الرغم من أن الزيادة في العوائد كانت “ملحوظة” إلا أنه لا يعتقد أن المركزي الأمريكي سيتعين عليه التدخل لخفضها.

وتماسكت العوائد الأمريكية لأجل عشر سنوات فوق 1.5 بالمئة، بينما ارتفع الدولار لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر. ويزيد ارتفاع العوائد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

المصدر: رويترز

Share and Enjoy ! 0 Shares