ليبيا – أكد رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور، القبض على 6 عناصر يتبعون تنظيم الدولة في عدة مدن ليبية بالتنسيق مع قوة العمليات المشتركة مصراتة.

الصور وفي مداخلة مع قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري أمس الخميس، أوضح أن عملية القبض جاءت بعد الحصول على معلومات استخباراتية تفيد بوجود عناصر تابعة لتنظيم الدولة في الصحراء الليبية، غادرت إلى مدن بالشمال الليبي، حيث تم القبض عليهم في عمليات متفرقة في مدن زليتن والقربولي وطرابلس والزاوية.

وأردف الصور: “العناصر الستة ليبيون انضموا لتنظيم الدولة، عمل بعضهم مع التنظيم في الشرق ثم انتقل إلى الجنوب قبل أن ينتهي بهم المطاف إلى مدن الشمال الغربي، إلى جانب أن بعضهم كان في سوريا”.

وأشار إلى أن العمل تم عبر بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية وأن عمليات القبض واقتحام منازل عناصر تنظيم الدولة كلها تمت عبر أوامر من النيابة العامة.

وتابع الصور: “بعد الانتهاء من محاضر الاستلام، سيتم التحقيق مع المعتقلين الستة من قبل النائب العام قبل إحالتهم للمحاكمة”.

وشدد على أهمية العمل على مكافحة تنظيم الدولة حتى لا يشكل مشكلة في المستقبل، ويؤثر على الأمن والسلم في ليبيا والمنطقة.

الصور أكد اعتقال 10 أشخاص ضمن شبكة تعمل على اختراق منظومات المصارف وتحويل أموالها، مضيفًا أن بعضهم يعمل خارج ليبيا إلى جانب أن أشخاصًا يترأسون الشبكة المذكورة لهم علاقة بالتنظيمات المحظورة.

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