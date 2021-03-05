الصين – أعلنت اللجنة الوطنية للصحة الصينية، إن الصين سجلت تسع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي في الرابع من مارس الجاري، مقارنة بعشر حالات في اليوم السابق.

وذكر بيان للجنة أن جميع الإصابات الجديدة حالات قادمة من الخارج.

وانخفض عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض، والتي لا تصنفها الصين على أنها حالات مؤكدة، إلى 12، بعدما كان 14 حالة في اليوم السابق.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 المؤكدة في البر الرئيسي للصين الآن 89952 حالة، في حين ظل عدد الوفيات بدون تغيير عند 4636.

في سياق متصل، من المقرر أن تطلق فيتنام حملة التطعيم ضد كورونا يوم الاثنين، وقال وزير الصحة الفيتنامي، نغوين تانه لونغ:” فيتنام ستطلق حملتها للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) يوم الاثنين، بعد أن تلقت البلاد الدفعة الأولى المكونة من 117 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا الشهر الماضي”.

وأضاف الوزير، أن التطعيمات ستجرى مبدئيا في 18 مستشفى تعالج مرضى فيروس كورونا، وفي المناطق التي ترتفع فيها أعداد الإصابات.

من جانبها وافقت كوريا الجنوبية على لقاح “فايزر” المضاد لكوفيد-19. جاء هذا الإعلان بعد أن وافقت وزارة الصحة فيها على دفعة منفصلة من لقاحات فايزر أرسلت الشهر الماضي عبر برنامج “COVAX” العالمي، والتي يتم استخدامها في حملة التطعيم الجارية. كما وافقت الوزارة على لقاح “AstraZeneca”.

المصدر: وكالات

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