إنجلترا – يعمل العلماء على التحقيق في وحش البحر الغامض الذي يبلغ طوله أكثر من 23 قدما (7 أمتار)، ويزن ما يقدر بأربعة أطنان وليس له وجه، في محاولة لاكتشاف هويته الحقيقية.

وعثر على المخلوق الضخم في Broad Haven South Beach في Pembrokeshire ، في ويلز، الأسبوع الماضي، ووقع الإبلاغ عنه لبرنامج التحقيق Cetacean Strandings Investigation Programme أو اختصارا CSIP، في المملكة المتحدة.

ولكن مع بقاء الوحش الغامض في حالة تحلل بالفعل، لم يتمكن الخبراء من تحديد هوية مؤكدة له، والآن يجب إرسال عينة منه للاختبار.

وقال ماثيو ويستفيلد، ضمن فريق CSIP لويلز: “من الصعب للغاية معرفة ما هو على وجه اليقين لأنه متحلل للغاية. مات في البحر ومات لفترة من الوقت قبل أن يجرفه الماء على الشاطئ، لذلك من الممكن أنه وصل مع المد العالي”.

وفي الصور، يُنظر إلى البقايا على أنها قشرة رمادية وخيطية في بعض الأماكن، مع ظهور عناصر عظمية في أماكن أخرى.

ولا توجد سمة واضحة لبيولوجيا المخلوق، حيث يبدو أن الرأس قد اختفى ولا تظهر أي أطراف.

وعلى الرغم من أن ويستفيلد حدد عمودا فقريا يبلغ طوله نحو 23 قدما، إلا أن مقياس الحيوان الحقيقي غير مؤكد.

وأوضح ويستفيلد: “في الأساس كان عنصر الرأس كله إما متحللا أو مفقودا .. ومع ذلك، فإن فحص الرفات شخصيا قدم بعض الأدلة”.

وأضاف: “في الأساس تلقيت تقريرا عن شيء ضخم جرفته المياه على الشاطئ. والسيدة التي أبلغتنا بالفعل عن ذلك أجرت القليل من البحث وعادت في البداية قائلة إنها تعتقد أنه ربما كان سمكة قرش متشمس. حسنا بالصور لم نعتقد ذلك في البداية بسبب حجمه ولأنه من النادر أن تجتاح أسماك القرش المتشمس على الشواطئ حول ويلز. لذلك اعتقدنا في البداية أنه سيكون حوتا ولكن عندما وصلنا وأجرينا اختبارا عليه، أصبح من الواضح أنه لم يكن كذلك بالتأكيد”.

وتابع: “الدليل الأول كان رائحة السمك الفاسد. تختلف رائحة الأسماك المتحللة عن رائحة الحيتان المتحللة. لقد التقطنا صورا، وأخذنا بعض العينات، وأرسلناها إلى متحف التاريخ الطبيعي وبعض الفرق المتخصصة هناك، جنبا إلى جنب مع حديقة حيوان لندن”.

وواصل: “علينا فقط أن ننتظر ونرى ما سيحدث. أما بالنسبة لما قتل وحش البحر هذا، فمن المحتمل ألا يعرف ذلك أبدا. من المستحيل تماما تحديد سبب نفوقه”.

وأشار فريق البحث إلى أنه يجب الآن إما دفن البقايا أينما كانت، أو إزالتها من الشاطئ في قطع صغيرة أو تركها للطبيعة لتأخذ مجراها.

المصدر:ميترو

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