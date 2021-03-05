ليبيا – أعلنت وزارة خارجية الوفاق أمس الخميس أن السفارة الليبية في النمسا استعادت رأس التمثال الرخامي للمرأة فاوستينا، الذي يعود أصله للعصر الأنطوني، وكان مفقودًا منذ 75 سنة؛ وذلك بموافقة من المتحف العالمي بغراتس وبموافقة من مصلحة الآثار النمساوية.

خارجية الوفاق قالت عبر موقعها الرسمي: إن السفارة استعادت رأس التمثال في حفل رسمي، بحضور السفير الليبي لدى النمسا جلال العاشي، ومن الجانب النمساوي وزير الثقافة بولاية ستيريا، والسفير النمساوي المعتمد لدى ليبيا، ومدير المتحف العالمي في غراتس.

وبحسب الوزارة تم الاستلام بعد مباحثات دبلوماسية بين السفارة الليبية ودولة النمسا، وبناء على متابعة مصلحة الآثار الليبية وتوجيهات وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، وذلك لدورها الهام في مجال استعادة الآثار الليبية المفقودة والمهربة إلى الخارج.

وأشارت خارجية الوفاق إلى أن السفير العاشي ألقى كلمة خلال الحفل الرسمي ثمن فيها الجهود المشتركة بين سلطات البلدين الصديقين لحماية التراث الثقافي أينما وجد، مؤكدًا على عمق العلاقات الليبية – النمساوية.

وخلال الحفل قدم الجانب الليبي مشروع اتفاق تعاون بين مصلحتي الآثار في كلا البلدين لدراسته من الجانب النمساوي والتوقيع عليه لاحقًا.

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