إسبانيا – تأهل نادي أتلتيك بيلباو إلى نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بفوزه على مضيفه ليفانتي 2-1، أمس الخميس، في إياب الدور نصف النهائي.

وسجل ثنائية الفريق الباسكي، راوول غارسيا (من ركلة جزاء)، وأليكس بيرينغور، في الدقيقتين 30، و112، بينما أحرز روجر مارتي، هدف ليفانتي الوحيد، في الدقيقة 17.

وبهذا الانتصار، تفوق بيلباو 3-2 على ليفانتي في النتيجة الإجمالية، حيث كان لقاء الذهاب قد انتهى في معقل بيلباو بالتعادل الإيجابي، بهدف لمثله.

وسيصطدم بيلباو في نهائي كأس إسبانيا ببرشلونة، الذي حقق “ريمونتادا” رائعة على أرضه، يوم الأربعاء الماضي، بالفوز 3-0 على إشبيلية، بعد خسارته ذهابا في إقليم الأندلس 2-0.

وستكون الفرصة مواتية لبيلباو للفوز بلقب الكأس في آخر نسختين، حيث لم يخض بعد نهائي الموسم الماضي أمام ريال سوسييداد، بسبب ظروف جائحة كورونا.

المصدر: RT

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