تركيا – أعلنت وزارة الدفاع التركية عن مقتل 11 جنديا جراء تحطم مروحية عسكرية في جنوب شرق البلاد امس.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن الاتصال فقد مع مروحية من نوع Cougar بعد ظهر اليوم، بعد نصف ساعة من إقلاعها من مدينة بينكل متوجهة إلى مدينة تاتوان.

وأطلق الجيش عملية بحث باستخدام طائرات مسيرة ومروحية أخرى وطائرة من طراز “CN-235″، تبين خلالها أن المروحية المفقودة تحطمت وتم العثور في موقع الحادث على جثث القتلى.

وأشار البيان إلى أن الجهود تبذل حاليا من أجل نقل المصابين إلى المستشفى.

ولم يكشف البيان معلومات عن سبب الحادث المأساوي.

المصدر: RT

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