هولندا – بلغ اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، الدور ربع النهائي لدورة روتردام الهولندية للتنس، بعد فوزه الصعب على البولندي هوبرت هوركاش، بمجموعتين لواحدة، 6-4، و4-6، و7-5.

وسيلتقي اليوناني، الذي تغلب على الإسباني رافائيل نادال، المصنف ثانيا عالميا، في طريقه إلى بلوغ نصف نهائي أستراليا المفتوحة الشهر الماضي، مع الروسي كارين خاتشانوف، في الدور التالي لبطولة روتردام.

وهذه البطولة هي الأولى لتسيتسيباس، منذ خسارته أمام الروسي دانييل مدفيديف، في نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة.

ويعتبر تسيتسيباس، المصنف سادسا عالميا، مرشحا بقوة لإحراز لقب دورة روتردام، لا سيما بعد خروج مدفيديف، المصنف أولا في البطولة، والنجم الألماني الكسندر زفيريف.

المصدر: أ ف ب

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