ليبيا – نفى مدير مكتب التواصل والإعلام بوزارة تعليم الوفاق عبد العزيز عيسى صحة ما تردد من شائعات حول إيقاف الدراسة، محذرًا من وجود صفحات مزورة على فيسبوك بينها صفحة تحمل اسم “الصفحة الرسمية: وزارة التربية والتعليم”.

عيسى وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري أمس الخميس قال: إن الدراسة متواصلة منذ ثلاثة أسابيع من عودتها، وإن جميع المدارس فتحت أبوابها بالفعل أمام الطلاب، بعد التأكد من التزامها بالإجراءات الاحترازية، وأي مدرسة يلاحظ عدم التزامها فيما بعد سيتم إقفالها.

وأشار إلى أن الوزارة غير مسؤولة عما يتردد من أي معلومات أو أخبار تنشرها صفحات يديرها فوضويون وتنتحل اسم وزارة التعليم بشأن ايقاف الدراسة، مؤكدًا أن مكتب التواصل والإعلام على وشك توثيق الصفحة وإزالة الصفحات المزورة.

عيسى أكد أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطتها التعليمية ولن توقف الدراسة إلا في حالتين اثنتين: طلب اللجنة الاستشارية العلمية العليا أو ورود معلومات من الفرق الميدانية بتفشي الوباء في المؤسسات التعليمية.

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