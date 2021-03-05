الولايات المتحدة – أفاد مسؤولو حديقة الحيوانات بمدينة سان دييغو الأمريكية إن تسعة قرود تلقت لقاحا تجريبيا ضد فيروس كورونا.

وقد تم تطعيم أربعة قرود من فصيلة “إنسان الغاب” وخمسة قرود من فصيلة “البونوبو”، وتخطط حديقة الحيوانات لتحصين ثلاثة قرود أخرى وغوريلا.

وفي منتصف شهر يناير الماضي، أبلغت حديقة سفاري بارك أن 8 من حيوانات الغوريلا لديها أصيبت بفيروس كورونا، بعد أن خالطت موظفا مصابا بالفيروس، على الرغم من أنه لم تظهر عليه أعراض وكان يرتدي معدات واقية.

وقالت نادين لامبيرسكي، كبيرة مسؤولي الحفاظ على البيئة وصحة الحياة البرية في San Diego Zoo Wildlife Alliance: “لقد جعلنا ذلك ندرك أن قرودنا الأخرى في خطر.. أردنا أن نبذل قصارى جهدنا لحمايتها من هذا الفيروس لأننا لا نعرف حقا كيف سيؤثر عليها”.

وتم حتى الآن تلقيح العديد من الأطباء البيطريين في حديقة الحيوان، وغيرهم من الموظفين الذين يعملون مع الحيوانات، ضد فيروس كورونا، لكن لامبيرسكي أوضحت أن هؤلاء لم يكونوا ملقحين في يناير.

يذكر أن اللقاح المستخدم على الحيوانات ليس نفسه الذي يستخدم على البشر، وهو مطور من قبل شركة ” Zoetis” المتخصصة بصحة الحيوان.

المصدر: san diego union tribune

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