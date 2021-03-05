ليبيا – أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو على أهمية أن يجتمع مجلس النواب في الـ8 من مارس المقبل، وذلك لمنح الثقة للحكومة الليبية الجديدة.

دي مايو وفي مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان بوزارة الخارجية الإيطالية وفقًا لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية قال: إن هذا التعيين هو الطريق السريع في عملية تحقيق الاستقرار في ليبيا.

وأضاف أن ليبيا دخلت مرحلة حاسمة من مسارها وهو تحول مهم، موضحًا أنها نتيجةٌ بذل المجتمع الدولي جهودًا كبيرة من أجلها، وخصوصًا الأمم المتحدة.

وأوضح أنه تم التشديد على ضرورة الوقف الفوري لانتهاكات حظر الأسلحة، وعلى أهمية مهمة إيريني الأوروبية من حيث دعم الحظر.

وزير الخارجية الإيطالي توجه بالشكر لفرنسا على المساهمة الكبيرة في عملية إيريني والتي نتائجها ملموسة ويمكن أن تتحسن.

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