نيوزيلندا – تعرضت مناطق ساحلية بنيوزيلندا، امس الخميس، لـ3 زلازل قوية، لتصدر سلطات البلاد تحذيرا جديدا من تسونامي بعد الهزة الأخيرة التي كانت الأكثر شدة.

وذكرت الهيئة الجيولوجية الأمريكية أن زلزالا وقع في مياه المحيط الهادئ على سواحل أرخبيل كرماديك إلى الشمال الشرقي من الجزيرة الشمالية.

وأشارت الهيئة إلى أن الزلزال بلغت قوته 8 درجات ووقع على عمق 10 كيلومترات، ولا توجد مدن أو بلدات قرب مركزه.

وأصدرت الوكالة الوطنية لمواجهة الحالات الطارئة تحذيرا جديدا من موجات تسونامي بعد أحدث زلزال، وأمرت السكان في بعض المناطق الساحلية بسرعة التوجه إلى الأماكن المرتفعة.

ووقع هذا الزلزال بعد آخر بلغت شدته 7.4 في نفس المنطقة.

ويأتي ذلك بعد أن ضرب زلزال بقوة 7.3 درجة، في وقت سابق من الخميس، سواحل نيوزيلندا، على بعد قرابة 900 كيلومتر إلى الشرق من الجزيرة الشمالية، وشعر به آلاف السكان، وعلى خلفيته أصدر مركز التحذير من أمواج المد العاتية في المحيط الهادئ إنذارا من تسونامي تم رفعه لاحقا.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار بسبب أي من الزلازل الـ3، وما زالت الهزات الارتدادية والتوابع مستمرة فى المنطقة.

المصدر: وكالات

Share and Enjoy ! 0 Shares