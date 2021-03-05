ليبيا- ناقش وزير العمل والتأهيل المفوض بحكومة الوفاق المهدي الأمين مع مات هوبر نائب رئيس وكالة الأمم المتحدة للهجرة في ليبيا عددًا من القضايا المشتركة.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن الوزارة أتت المناقشة على هامش إجراء مباحثات في إطار احتفالية إطلاق تقرير النزوح من طرابلس خلال العامين الماضيين.

وأشار البيان إلى أن هذه المباحثات تهدف إلى متابعة التعاون والشراكة بين الوزارة والمنظمة، لدعم استكمال المشـاريع المشتركة المتعلقة بدراسة تقييم سوق العمل ونظام المعلومات الخاص به ونظام حصر العمالة الأجنبية؛ إضافة إلى الشراكة لتأسيس مركز للتوظيف والاستثمار متعدد الخدمات في ليبيا.

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