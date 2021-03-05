الولايات المتحدة – رفع بنك الاستثمار الأمريكي “غولدمان ساكس” توقعه لسعر خام “برنت” للربعين الثاني والثالث من 2021 بواقع 5 دولارات للبرميل، وذلك بعد قرار “أوبك+” بالإبقاء على مستويات تخفيض الانتاج.

وقال البنك، في مذكرة بتاريخ أمس، إنه يتوقع الآن أن تبلغ أسعار “برنت” 75 دولارا للبرميل في الربع الثاني، و80 دولارا للبرميل في الربع الثالث من 2021.

وتفاعل منتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة سريعا مع مكاسب أسعار النفط في السنوات الأخيرة، ليفوزوا بحصة سوقية، في الوقت الذي خفضت فيه السعودية ومنتجون آخرون كبار الإنتاج.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاؤها أمس على تمديد معظم تخفيضات إنتاج الخام حتى أبريل المقبل، بعد أن قرروا أن تعافي الطلب من جائحة فيروس كورونا لا زال هشا.

المصدر: رويترز

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