ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر الوطني العام منذ عام 2012 عادل كرموس الموالي لتركيا إن زيارة المراقبين الدوليين أصبحت واجبة، وعلى المجتمع الدولي تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، خصوصًا أن المواعيد المحددة لخروج المرتزقة قد انتهت دون أي ظواهر إيجابية على تنفيذ ذلك.

كرموس وفي تصريح لموقع “عربي 21” القطري أمس الخميس، أضاف زاعماً : “ما اعتبر نجاحًا وتوافقًا كبيرًا بين لجنتي 5+5 ما هو إلا دعاية إعلامية فضحتها مراسلة اللجنة الأخيرة الموجهة لمجلس النواب، الخاصة بعدم سيطرة اللجنة على مدينة سرت، وأنها ما زالت تحت سيطرة المرتزقة الروس”،بحسب إدعائه.

وتابع :”لذا نأمل أن يساعد المراقبون اللجنة العسكرية في تذليل الصعاب، لعقد جلسة سرت الخاصة بمنح الثقة للحكومة الجديدة”.

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