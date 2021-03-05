إنجلترا – قلل الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، من أهمية استبدال نجمه المصري محمد صلاح، خلال مباراته ضد ضيفه تشيلسي (0-1)، أمس الخميس، في الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأقدم كلوب على تبديل محمد صلاح وزميله كورتيس جونز، في الدقيقة 62، والزج بدلا منهما بكل من المهاجم البرتغالي وديوغو جوتا وأليكس أوكسليد تشامبرلين، عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم “البلوز” بهدف وحيد، أحرزه ماسون مونت في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول، وقاد به فريقه لفوز تاريخي.

والتقطت عدسات الكاميرات محمد صلاح وهو يبدي استياءه، على مقاعد البدلاء.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي قبل مباراته القادمة أمام فولهام: “نحن نتحدث، هكذا تسير الأمور دائما، هل هذه الحادثة سببًا لخوض حديث أعمق، لست متأكدًا”.

وأضاف: “صلاح لم يشعر بالسعادة من تبديله كمهاجم، أراد البقاء في الملعب أكثر، إنها مشكلة عادية، كل شيء على ما يرام”.

وتابع: “نتخذ القرارات في اللحظة عينها، ثم علينا تفسيرها وأنتم بعدها تختلقون القصص، هذه النقاشات لم نحظ بها”.

وأردف المدرب الألماني: “أنا أتخذ القرار، الشباب يتقبلوه، كلنا نعلم أننا وصلنا إلى القمة معًا، وسنعالج مشاكلنا معًا، هذه هي فكرتنا”.

وأردف: “أعتقد أن صلاح يستمتع بالضغط، كان مذهلا مرة أخرى، كان بإمكاني تغيير لاعب آخر ليلة أمس، لكن الأمر تعلق أكثر باللاعب الذي سيدخل، بدا وكأن صلاح يشعر بحدة اللقاء، ربما رأى هو الأمر من زاوية مختلفة، لا بأس في ذلك”.

وشدد كلوب: “مرة أخرى، السجل التهديفي لصلاح مميز، إنها حقيقة، كان يمكنني إخراج لاعب آخر، ليس الأمر الأكثر أهمية في العالم، ربما 30 دقيقة دون صلاح ستكون السبب في خوضه مباراة الأحد”.

وتعرض ليفربول، حامل لقب بطل “البريمير ليغ”، للهزيمة الخامسة على التوالي في معقله “أنفيلد”، وذلك لأول مرة في تاريخ الدوري الإنجليزي، وهي المرة الأولى التي يخسر فيها كلوب أيضا خلال مسيرته التدريبية 5 مباريات متتالية على أرض الأندية التي أشرف على تدريبها.

المصدر: وكالات

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