ليبيا – أصدرت مجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن مجموعة المتابعة الدولية المعنية بليبيا بيانًا بشأن تطورات الأوضاع الجارية بالبلاد على الصعد الاقتصادية.

البيان الذي اطلعت عليه صحيفة المرصد، أعرب فيه الرؤساء المشاركون للمجموعة التي تضم الاتحاد الأوروبي ومصر والولايات المتحدة والبعثة الأممية عن قلقهم بشأن وضع قطاع الكهرباء في ليبيا القابل للتدهور في بداية صيف العام 2021، في حال عدم الإسراع في تخصيص الأموال اللازمة لإجراء إصلاحات عاجلة.

ونوه البيان لوجود مجالات أخرى يعد تخصيص التمويل اللازم لها أمرًا ملحًا، بما في ذلك التصدي لوباء كورونا، ودفع مرتبات موظفي القطاع العام، والتمويل اللازم لاستمرار عمل مؤسسة النفط. مؤكدًا أن الوضع الحالي يستدعي المسؤولية القيادية من جميع الأطراف لضمان جعل احتياجات الشعب في صلب النقاش السياسي.

وحث البيان جميع صناع القرار الليبيين المعنيين على التعاون معًا بحسن نية، لضمان اتخاذ قرارات إنفاق لازمة بشكل عاجل وفعال في هذه اللحظة الحرجة، مع وجوب معالجة الوظائف الأساسية للدولة الآن، وهو ما يحتم التئام مجلس النواب في الـ8 من مارس الجاري؛ للنظر في منح الثقة للحكومة الجديدة لمعالجة القضايا الملحة.

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