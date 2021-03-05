إنجلترا – أفصح مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، عما قاله للاعبي فريقه، عقب خسارة “الريدز” أمام ضيفه تشيلسي (0-1)، أمس الخميس، في الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في تصريحات صحفية عقب المباراة: “أخبرت اللاعبين بأنه ليس الأمر أننا نلجأ إلى أي نوع من الأعذار في هذه اللحظات. هذه المباريات يتم تحديدها في لحظات حاسمة وكانت دائما على هذا النحو وللعودة في هذه اللحظات عليك القتال، وفي بعض اللحظات عليك القتال في مستوى مختلف أيضا. هذا ما قلته اللاعبين (بعد الخسارة أمام تشيلسي)”.

وأضاف المدرب الألماني: “في هذه اللحظات، لا يتعلق الأمر بالتكتيكات أو شيء من هذا القبيل، فالأمر يتعلق حقا بالمرونة، إنه يتعلق بالقلب، كل هذه الأنواع من الأشياء. أنا لا أقول أن اللاعبين لم يلعبوا بقلوبهم، أدرك ما يقومون به، ولكننا نتحدث عن أمور بسيطة حاسمة ولن يحدث أبدا أننا سنبدأ اللوم أو مهما كانت الظروف. هذا ليس هو الحال، كان لدينا فريق جيد، فريق جيد حقا الليلة على أرض الملعب ولعبنا في كثير من اللحظات كرة قدم جيدة ولكن ليس في اللحظات الحاسمة بشكل جيد بما فيه الكفاية. لا يوجد سوى شخص واحد أو مجموعة واحدة لنلومه ونحمله الهزيمة. هذا ما قلته في غرفة تبديل الملابس للاعبين بعد المباراة”.

وبات ليفربول في موقف لا يحسد عليه في الدوري الإنجليزي، إذ تبددت حظوظه في الحفاظ على لقبه، كما أنه سيجد صعوبة كبيرة لاحتلال أحد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، إذ يحتل “الريدز” حاليا المركز السابع برصيد 43 نقطة، وبتخلف بفارق 4 نقاط عن تشيلسي الرابع.

المصدر: liverpoolfc.com

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