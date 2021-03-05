ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي عن مدينة مصراتة أحمد معيتيق أمس الخميس مجلس حكماء وأعيان الجنوب الشرقي “جالو، أوجلة، اجخرة، تازربو” بمناطق الوحات، الذين استعرضوا أمامه المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في جميع المجالات.