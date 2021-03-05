روسيا – صرح رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، أن الحجم الرئيسي لحملة التلقيح الجماعي ضد فيروس كورونا في روسيا يجب إنهاؤه بحلول الخريف القادم.

وقال ميشوستين أثناء زيارته الى مركز “فيكتور” لعلم الفيروسات الواقع في مقاطعة نوفوسيبيرسك، والذي قام بابتكار لقاح “EpiVacCorona” الروسي الثاني المضاد لفيروس كورونا: “إنني على يقين من أنه يجب علينا إنهاء الحجم الرئيسي من حملة التلقيح الجماعي بحلول الخريف القادم”.

وأشار إلى أهمية توسيع نتائج العمل على إنشاء لقاح “EpiVacCorona” (إيبيفاك كورونا)، مضيفا: “من المهم أن نعمله بشكل أسرع. إذ أن الناس يحتاجون إلى ذلك. أعرف أن مركز “فيكتور” بذل جهودا كثيرة في هذا المجال. وآمل بأن يحقق التوسيع في المستقبل القريب حجما جديا من الإنتاج الصناعي لكي يكون بإمكاننا إنهاء حملة التلقيح الجماعي قبل الموجة المناسبة، وبغض النظر عن موعدها”.

من جانبه قال مدير المركز، رينات ماكسيوتوف، إن وباء كورونا والخبرة المكتسبة من قبل خبراء المركز خلال فترة استمراره، تدفع مركزه إلى إعادة النظر في استراتيجية تطويره.

وأضاف: “سنكون جاهزين لعرضه لكم في القريب العاجل”.

المصدر: نوفوستي

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