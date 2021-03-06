تونس – تتجه أنظار عشاق الكرة العربية اليوم السبت، صوب الملعب الأولمبي حمادي العقربي بمدينة رادس التونسية، الذي سيكون مسرحا للملحمة الكروية بين الترجي والزمالك، ضمن دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة (18:00) بتوقيت غرينتش، والتي تأتي ضمن منافسات الجولة الثالثة لمرحلة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وسيبدأ التونسي معين الشعباني (39 عاما)، المدير الفني لنادي الترجي الرياضي، بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة ضيفه العملاق المصري:

بينما اختار اختار البرتغالي جايمي باتشيكو (62 عاما)، المدير الفني لنادي الزمالك، التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة مضيفه التونسي:

ويتصدر الترجي الرياضي ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد أربع نقاط، متقدما بفارق نقطتين، عن كل من مولودية الجزائر والزمالك، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

المصدر: وكالات

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