مصر – كشف المتحدث باسم الرئاسة المصرية عن خفايا زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت إلى السودان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة في تدوينة على موقع “فيسبوك”، بأن زيارة السيسي، التي تعد الأولى من نوعها عقب تشكيل مجلس السيادة الانتقالي، تأتي ترسيخا لجهود مصر بقيادة الرئيس المصري لدعم السودان خلال المرحلة التاريخية الحالية الهامة الذي يمر بها.

بالإضافة إلى الحرص على التنسيق المشترك وتوحيد الرؤى والمواقف بين البلدين تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال المتحدث إنه من المقرر أن تشهد الزيارة التباحث حول أهم التطورات فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والقارية، خاصة قضية سد النهضة، والأمن في البحر الأحمر، وتطورات الأوضاع على الحدود السودانية.

وأضاف البيان أنه من المقرر أن تشهد الزيارة عقد قمة مصرية سودانية، فضلا عن عددا من اللقاءات الثنائية مع كبار القادة والمسؤولين السودانيين، وذلك لمناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة على الصعيد العسكري والأمني والاقتصادي، وذلك تجسيدا للإرادة القوية المتبادلة بين البلدين الشقيقين لتعزيز أطر التعاون بينهما في كافة المجالات وبما يسهم في تحقيق مصالحهما المشتركة.

المصدر: RT

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