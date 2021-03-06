مصر – أفادت صحيفة “العين الرياضية”، بأن الاتحاد المصري لكرة القدم، سيخاطب إدارة ليفربول بعد نهاية شهر مارس الحالي، لطلب ضم نجمه محمد صلاح إلى قائمة “الفراعنة”، للمشارة في أولمبياد طوكيو.

ونقلت “العين الرياضية”، عن المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، شوقي غريب، قوله إنهم تلقوا طلبا من الاتحاد الدولي لكرة القدم يفيد بضرورة وضع كل اللاعبين المتاحين في قائمة مفتوحة لأولمبياد طوكيو، مشيرا إلى أن محمد صلاح لاعب ليفربول على رأس القائمة.

وأشار غريب إلى أن القائمة النهائية سيتم إرسالها يوم 30 يونيو المقبل، للاتحاد الدولي “فيفا”، على أن يكون الاختيار وفق الاحتياجات الفنية للفريق.

وكان الـ”فيفا” قد أخطر الاتحادات الأهلية للمنتخبات المشاركة، بمد قيد اللاعبين حتى 9 أبريل المقبل، في ظل عدم تحديد هوية ممثلي أمريكا الشمالية في البطولة حتى الآن.

وأشار غريب إلى أنه “تم وضع قائمة مبدئية تشارك في الأولمبياد بالتنسيق مع الجهاز المعاون”.

ويستعد منتخب مصر لإقامة معسكر خلال الشهر الحالي، استعدادا لأولمبياد طوكيو، لكن تبقى أزمة وحيدة تتمثل في صعوبة إقامة لقاءات ودية مع منتخبات أوروبا وأمريكا اللاتينية، بسبب إجراءات الحجر الصحي الخاصة بفيروس كورونا.

المصدر: “al-ain”

Share and Enjoy ! 0 Shares