الكشف عن موقف زيدان من عودة غاريث بيل إلى ريال مدريد

الكشف عن موقف زيدان من عودة غاريث بيل إلى ريال مدريد

إسبانيا – كشف تقرير صحفي إسباني، أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، لا يرغب في عودة الويلزي غاريث بيل إلى صفوف الفريق الملكي، رغم تألق الأخير مع فريق توتنهام.

ووفقا لصحيفة “ديفينسا سنترال” الإسبانية، فإن زيدان لا يريد عودة غاريث بيل إلى ريال مدريد، ويعتقد أن الويلزي يؤثر سلبا على الفريق بأكمله، بالرغم من تألقه مع توتنهام، الذي يلعب في صفوفه على سبيل الإعارة.

وينتهي عقد غاريث بيل، البالغ من العمر 31 عاما، مع ريال مدريد صيف عام 2022، ويمتلك توتنهام حقوق شراء عقد اللاعب الويلزي.

يذكر أن غاريث بيا شارك في 16 مباراة فقط مع ريال مدريد في الموسم (2019-2020) للدوري الإسباني.

بينما دخل أربع مرات ضمن التشكيلة الأساسية لفريق توتنهام في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وأحرز 5 أهداف إضافة إلى ثلاثة تمريرات حاسمة.

المصدر: وكالات

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