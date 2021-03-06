الجزائر – خرج الهلال السوداني بتعادل ثمين من ملعب مضيفه شباب رياضي بلوزداد الجزائري (1-1)، في اللقاء الذي جمعهما الجمعة، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وفاجأ المهاجم السوداني محمد عبد الرحمن يوسف أصحاب الأرض بهدف مبكر، سجله في الدقيقة الثالثة من البداية. وأدرك اللاعب البنيني مارسيلين كوكبو التعادل للفريق الجزائري، قبل دقيقتين من انتهاء الوقت الأصلي للشوط الأول من المباراة.

ورفع الهلال رصيده إلى نقطتين ويحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية، بانتظار نتيجة مباراة متذيل الترتيب مازيمبي الكونغولي برصيد نقطتين، وضيفه ماميلودي صن داونز النوب إفريقي، متذيل الترتيب المتصدر برصيد 6 نقاط.

ويشغل شباب رياضي بلوزداد المركز الثالث برصيد نقطتين أيضا.

المصدر: RT

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