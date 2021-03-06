سوريا – شهدت بلدتا الحمران وترحين في ريف محافظة حلب السورية تفجيرات نجمت عن استهداف حراقات البترول فيهما وأدت إلى قتيل على الأقل وعدد من الجرحى حسب ما ذكرت “رويترز”

وذكرت وسائل إعلام محلية أن انفجارات متتالية سمعت في محيط مدينة الباب، نجمت عن قصف استهدف حراقات “ترحين” شمال المدينة، وتداولت تلك الوسائل صورا لحرائق ضخمة في المكان، كما تحدثت بعض الوسائل عن قتلى وجرحى لم تحدد عددهم.

وذكرت صفحات إخبارية ومواقع محلية في المنطقة التي تسيطر عليها فصائل مدعومة من تركيا أن استهداف “ترحين” سبقه عدة انفجارات هزت منطقة الحمران قرب مدينة جرابلس في الريف الشمالي الشرقي لحلب، وقالت إنه ناجم عن “استهداف صاروخي لحراقات تكرير النفط”.

بينما نقلت وكالة رويترز عن مصدر في “الجيش الوطني” الذي تدعمه تركيا أن الانفجارات نجمت عن “ضربات صاروخية” وأنها أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 11 آخرين.

بينما ذكرت وكالة أنباء الأناضول أن الضربات تمت بصواريخ بالستية، وأنها أسفرت عن إصابة 18 شخصا، وقالت إنه لم يتضح من نفذ الضربات.

وكانت ترحين شهدت في التاسع من الشهر الماضي انفجارات استهدفت “حراقات تكرير النفط” فيها.

المصدر: وكالات + وسائل إعلام سورية

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