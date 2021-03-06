ليبيا – قام نوري الصيد رئيس لجنة الإدارة بشركة الواحة للنفط أمس الجمعة بزيارة لميناء السدرة النفطي ورافقه مراقب ميناء السدرة النفطي ومدراء الإدارات الفنية.

الجولة الميدانية شملت بحسب المكتب الاعلامي التابع للشركة زيارة حضيرة الخزانات بالميناء وخصوصا خزان 1 و 17 والتي تعرضت للتدمير في السابق بسبب الحروب التي مرت بها المنطقة، حيث اطلع على أعمال الصيانة القائمة للخزانين ونسب الإنجاز فيها.

الصيد أكد على ضرورة تظافر الجهود لإنجاز هذا العمل والذي سيسهم في زيادة السعة التخزينية للميناء ما يسهم في رفع معدلات الانتاج دعما للاقتصاد الوطني.

كما زار رئيس اللجنة العيادة الخاصة بالميناء واستمع لملاحظات العاملين بها ومدى الجهوزية التي هم عليها خصوصا في حالات الطوارئ.

وأجرى زيارة لغرفة التحكم بالميناء وورش الميكانيكا العامة والكهرباء والتكييف والتبريد والمعمل والبحارة ورصيف الميناء حيث استمع للمستخدمين ولطلباتهم ولنواقص العمل ووعد بايجاد حلول سريعة لحلحلة الاشكالات القائمة ليسير العمل بالشكل المطلوب.

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