الولايات المتحدة – أعلن بطل المصارعة العالمية الترفيهية “WWE” للمحترفين للوزن الثقيل، بوبي لاشلي أنه يرغب أن يكون تحت سن الخمسين عاما، عندما يواجه بروك ليسنر البطل السابق لـ”WWE”.

وأحرز بوبي لاشلي (44 عاما)، عضو فريق “ذا هيرت بيزنس” لقب بطولة “WWE” بفوزه على النجم ذا ميز “The Miz”، في عرض الأسبوع الماضي من “الرو – Raw”.

ولم يخف بطل “WWE” الحالي، منذ عودته إلى حلبات المصارعة العالمية الترفيهية في عام 2018، رغبته في مواجهة البطل السابق بروك ليسنر وجها لوجه لأول مرة.

وتحدث لاشلي في “بودكاست” كوري جريفز “After The Bell” عن مواجهة محتملة ضد بروك ليسنر، البالغ من العمر 43 عاما، في المستقبل القريب في نزال فردي أو في مواجهة ثلاثية بإضافة النجم درو ماكنتاير.

وقال لاشلي: “أريد أن أكون أقل من 50 عاما قبل أن يحدث ذلك. لكن، يا رجل، سيكون من الرائع أن تكون المواجهة ثلاثية سأكون مهتما به أيضا. قد لا يتمكن شخص ما من الخروج من هناك”.

وقد أصبح بروك ليسنر مصارعا حرا في عام 2020، ولم يظهر خصم لاشلي الذي يحلم به، في “WWE” منذ خسارته في البطولة أمام ماكنتاير في “راسلمينيا 36″، ومن غير الواضح حاليا ما إذا كان سيظهر في حدث هذا العام.

في حين من المتوقع أن يواجه بوبي لاشلي درو ماكنتاير في “راسلمينيا 37″ في 10-11 أبريل.

و”راسلمينيا – WrestleMania” هو عرض مصارعة محترفة يقام سنويا بين منتصف مارس ومنتصف أبريل من قبل “WWE”.

وأصبح لاشلي خامس أقدم بطل “WWE” في التاريخ هذا الأسبوع، بعد كل من فينس ماكماهون (54 عاما)، هالك هوغان (67 عاما)، تريبل اتش (46 عاما)، وبوب باكلوند (45 عاما)، كانوا أكبر سنا.

المصدر: وكالات

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