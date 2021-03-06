إنجلترا – يدرس مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، عدم الاعتماد على نجم “الريدز”، المصري محمد صلاح، بشكل أساسي أمام فولهام، غدا الأحد، في الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي.

ووفقا لموقع “ليفربول إيكو”، فإن كلوب يخطط للإبقاء على صلاح في مقاعد بدلاء “الريدز” أمام فولهام، عقب رد فعله الغاضب بعد استبداله في مباراة تشيلسي، التي أقيمت يوم الخميس الماضي، وانتهت بخسارة ليفربول بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي.

وأشار الموقع إلى أن كلوب، يري أن صلاح فاقدا للحدة بعد استبداله في مباراة تشيلسي، لذا قد يبقي عليه على مقاعد البدلاء ضد فولهام.

وألمح الموقع إلى خيار آخر قد يلجأ إليه مدرب ليفربول تجاه صلاح، وهو تغيير مكانه داخل الملعب، مع إجراء بعض التعديلات على الخطة الفنية، خاصة مع عودة البرتغالي دييجو جوتا.

ومني ليفربول، حامل لقب الدوري الإنجليزي، بخسارة خامسة تواليا على ملعبه أمام تشيلسي، فتراجع إلى المركز السابع في جدول ترتيب الدوري، ويتعين عليه استعادة توازنه إذا ما أراد احتلال أحد المراكز الأربعة التي تمنح أصحابها بطاقة المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

المصدر: وكالات

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