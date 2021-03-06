إنجلترا – أكد نجم تشيلسي الإنجليزي السابق، الإيفواري ديديه دروغبا، أن أسطورة الكرة المصرية، محمد أبو تريكة، كان سيتألق في دوري أبطال أوروبا، لو أتيحت له فرصة اللعب في المسابقة.

ونشر الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا عبر “تويتر”، تغريدة تتضمن صور نجم الأهلي المصري السابق، أبو تريكة، وحارس المرمى الشهير لنادي ساو باولو البرازيلي، روجيريو سيني، والنجم الياباني ياسوهيتو إيندو.

وتساءل حساب دوري الأبطال قائلا: “من منهم كان سيتألق لو لعب في دوري أبطال أوروبا؟”.

ورد دروغبا بتغريدة من خلال حسابه الرسمي في “تويتر”، واختار المصري أبو تريكة.

وقضى أبو تريكة معظم مسيرته الاحترافية في صفوف نادي الأهلي المصري بين العامين 2003 و2013، قبل أن يخوض تجربة احترافية قصيرة في الإمارات مع نادي بني ياس، في العام 2013.

المصدر: حساب دوري الأبطال على “تويتر”

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