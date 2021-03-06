روسيا ترسل عام 2029 بعثة جديدة إلى الزهرة

روسيا ترسل عام 2029 بعثة جديدة إلى الزهرة

روسيا – بدأ في روسيا تصميم محطة “فينيرا – دي” الفضائية الأوتوماتيكية التي سترسل إلى كوكب الزهرة.

وقال المدير العلمي لمعهد الدراسات الفضائية الروسي لدى أكاديمية العلوم الروسية الأكاديمي، ليف زيليني، إن مؤسسة “روس كوسموس” بدأت تعقد اتفاقيات تلصميم المحطة مع مرافق تصميم وإنتاج مختصة.

وأوضح قائلا إن “عملية مناقشة المشروع التصميمي قد انتهت وقد اتخذنا قرارا مبدئيا بشأن البرنامج الروسي القومي لدراسة كوكب الزهرة”.

وحسب الأكاديمي فإن مرحة أولى لبرنامج دراسة كوكب الزهرة تقضي بإرسال محطة “فينيرا – دي” الأوتوماتيكية إلى الزهرة بحلول عام 2029. وقد تولت شركة “لافوتشكين” الفضائية الروسية للأجهزة الفضائية تصنيع المحطة. وتم توقيع اتفاقية التصميم والتصنيع معها لتطرح الشركة مشروع المحطة الأوتوماتيكية بعد عامين.

وقال زيليوني، إن برنامج دراسة الزهرة يقضي إرسال 3 محطات أوتوماتيكية إلى هذا الكوكب على أقل تقدير.

يذكر أن الاتحاد السوفيتي كان أول بلد أرسل في ستينيات القرن الماضي مسبارا إلى كوكب الزهرة. وكان كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان قد أرسلت مسابيرها إلى هذا الكوكب.

المصدر: تاس

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